No mais recente episódio do podcast “Por Falar em Segurança”, promovido pela B. Braun, o fisioterapeuta e osteopata Gonçalo Trafaria discute uma questão frequente entre os pais portugueses: a lavagem nasal em bebés. Com especialização em pediatria, o profissional de saúde esclarece alguns dos receios mais comuns e partilha várias recomendações para melhorar a saúde nasal. O episódio está disponível aqui.

“A lavagem nasal pode ser realizada desde o primeiro dia de vida do bebé”, começa por explicar Gonçalo Trafaria. Entre os conselhos para tornar esta prática mais confortável para os bebés, o especialista sugere evitar realizá-la sempre na mesma divisão da casa, abraçar a criança com uma toalha para maior segurança e permitir que a criança imite a técnica nos seus brinquedos, facilitando uma relação mais natural com o procedimento.

Por outro lado, “não há limite de lavagens nasais durante o dia”, desfazendo uma das grandes preocupações dos pais. Segundo o especialista, “será a quantidade de secreções que vai balizar o número de vezes que aqueles pais vão lavar o nariz”. Além disso, o profissional deixa claro que a lavagem nasal “é uma técnica relativamente simples e que não deve doer”.

Durante a conversa, Gonçalo Trafaria explica também que não existe uma época do ano específica para a lavagem, embora possa ser mais predominante durante as estações frias. “No inverno, a lavagem nasal torna-se urgente e primordial de realizar, mas depois existem outros momentos ao longo do ano em que a lavagem nasal é fundamental”, continua. Um dos exemplos citados é a secura nasal incentivada pelo uso dos ares condicionados durante a primavera ou verão.

“Queremos que este episódio seja uma ferramenta para apoiar os pais com orientações claras e práticas para que se sintam mais confiantes nos cuidados com os seus filhos”, explica Isabel Dias, Medical & Scientific Affairs Manager da B. Braun. “Sabemos que práticas como a lavagem nasal são frequentemente motivo de dúvida e queremos ajudar as famílias a compreender melhor a sua importância, promovendo uma abordagem mais tranquila e informada para a saúde dos mais pequenos”.

O podcast, que já conta com episódios dedicados à hidrocefalia, conceito TIME e infeção do local cirúrgico, está disponível aqui .