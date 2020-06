A Fisher-Price, brinquedos para bebés, fundada em junho de 1930 por Herman Fisher, Irving Price e Helen Schelle, celebra 90 anos de existência.

Para comemorar esta data tão importante, fique a conhecer 90 factos sobre a marca.

1. Em 1930, Herman G. Fisher, Irving L. Price e Helen M. Schelle fundaram a Fisher-Price em East Aurora, uma pequena vila no estado de Nova Iorque, onde a empresa ainda

se encontra sediada.

2. O percurso de Herman Fisher foi traçado na venda, fabricação e publicidade de jogos de uma empresa em Churchville, Nova Iorque.

3. Helen Schelle era proprietária da loja Penny Walker Toy em Binghampton, Nova Iorque.

4. Irving Price era o “mayor” de East Aurora e procurava uma oportunidade de investimento para ajudar a comunidade local a encontrar alguma estabilidade financeira durante o período da Grande Depressão.

5. No primeiro ano, a equipa produziu uma linha de 16 brinquedos, chamados coletivamente de “16 Hopefuls”, para representar o otimismo daqueles tempos de incerteza financeira.

6. Dr. Doodle e Granny Doodle faziam parte dessa linha, um inovador par de patos de puxar com bicos que se moviam e que grasnavam.

7. A empresa criou mais de 5.000 tipos de brinquedos desde que começou em 1930.

8. Este trio tenaz empregava a maioria da população de East Aurora para ajudar a dar resposta à procura no início dos anos 30.

9. O pinho Ponderosa foi o material escolhido para os primeiros brinquedos, uma madeira resistente que não lascava e resistia ao tratamento duro dos jovens consumidores.

10. O primeiro conjunto (playset) da Fisher-Price foi o “Big Performing Circus”, concebido em conjunto por Margaret Price e Helen Schelle.

11. A sede da Fisher-Price ainda se encontra sediada em East Aurora, Condado de Erie, Nova Iorque. Durante mais de 20 anos, a sede funcionou como fábrica de produção e escritório.

12. Os fundadores consideravam que a produção adequada de brinquedos deveria assentar em cinco princípios fundamentais; “Valor intrínseco da brincadeira, criatividade, construção robusta, boa relação qualidade/preço”.

13. Em 1934, um conjunto de blocos de madeira de 20 peças passou a fazer parte de uma nova linha de “brinquedos pré-escolares”, expressão usada pela mãe do fundador Herman Fisher, que ajudou a projetar a linha utilizando a sua experiência como professora.

14. Em 1935, a Fisher-Price criou os produtos “A banda do Mickey Mouse” e Popeye, que foram os primeiros brinquedos a serem licenciados.

15. Um Pluto pop-up ajudou a empresa a obter seu primeiro lucro em 1936.

16. Ao introduzir os brinquedos para a Páscoa em 1936, a Fisher-Price passou a desenvolver brinquedos para serem vendidos em qualquer época do ano.

17. O co-fundador Herman Fisher compartilhou os lucros com os funcionários sob a forma de dólares de prata.

18. Hoje em dia, se for funcionário da empresa durante 20 anos ainda receberá um desses dólares de prata.

19. Após serem incluídos na linha Fisher-Price, mais de 5 milhões de brinquedos de puxar Snoopy Sniffer foram produzidos e vendidos ao longo de 44 anos!

20. Um nome de cão popular na época, o Fisher-Price Snoopy, antecedeu em 12 anos a famosa personagem da banda desenhada Peanuts de Charles Schulz.

21. A partir de 1942, a empresa parou de fabricar brinquedos e começou a dar cumprimento a contratos no setor da defesa para a Segunda Guerra Mundial. Os itens fabricados incluíam peças de aeronaves e caixas de equipamentos médicos para complementar o equipamento levado para o combate.

22. Após a Segunda Guerra Mundial, os veteranos voltaram para casa o que gerou uma forte expansão no setor imobiliário e a madeira tornou-se ainda mais escassa, dificultando a produção da Fisher-Price.

23. Uma forma de plástico chamada acetato foi utilizada pela primeira vez em 1950 para fabricar as asas giratórias da abelhinha Buzzy Bee.

24. Em 1956, foi introduzido um novo logotipo, que se afastava significativamente do anterior, baseado apenas em texto e que refletia o caráter lúdico da marca.

25. Muito antes de o homem chegar à lua, o brinquedo Space Blazer aterrou no nosso planeta - com antena de mola e sino para alertar sobre a chegada iminente do pequeno marciano que trazia dentro da cabine.

26. Os clássicos xilofone e Snap-Lock beadssurgiram pela primeira vez nas prateleiras em 1957.

27. O icónico Corn Popper, um instrumento de duas rodas que balança bolas dentro de uma redoma com sua inconfundível banda sonora analógica, foi inventado em 1957

pelo designer Ralph Crawford.

28. O Corn Popper é o brinquedo de produção mais antigo do portfólio da Fisher-Price. A Fisher Price estava a crescer de forma tão rápida que não havia espaço suficiente no armazém, então começaram a alugar espaços em explorações agrícolas locais, mas um dos celeiros incendiou-se e rapidamente East Aurora foi inundada de Corn Poppers!

29. Os “Little People” originais foram incluídos nos seus brinquedos, mas a chegada do autocarro escolar Safety Bus em 1959 trouxe personagens de grandes cabeças que que podiam ser removidas – embora o motorista fosse fixo.

30. Em 1959, o camião dos bombeiros tinha cumprido a sua função e os projetistas começaram a notar, durante as sessões de teste (Play Lab pré-oficial), que as crianças tentavam remover as cabeças redondas do carro de bombeiros, mas não podiam visto estas estarem fixas. Isso levou à decisão de retirar o conceito de cabeças redondas dos carros e criar figuras completas, que ficaram conhecidas como figuras “Little People”.

31. Originalmente chamados de 'Fisher-Price Play Family', o seu nome foi alterado para “Little People”, a pedido dos consumidores que consideravam esse nome mais apelativo.

32. Mais de 2 biliões de figuras “Little People” foram vendidas até o momento.

33. Um Push Cart Pete original, veículo de empurrar, Fisher-Price No. 740 de 1936, foi vendido por 8.000 dólares num leilão em 2009.

34. O duradouro brinquedo Rock-A-Stack surge em 1960 e tem entretido crianças desde então, sendo um best-seller em todo o mundo. Em 2020, o Rock-A-Stack é 100% reciclável e fabricado com cana-de-açúcar como parte da mudança da empresa que pretende apresentar brinquedos totalmente recicláveis em todo o seu portfólio.

35. Herman Fisher desenvolveu o seu próprio método de testar a durabilidade dos brinquedos antes da introdução dos regulamentos do governo dos EUA. Como homem alto que era, ele tinha uma mesa ainda mais alta e, para garantir a robustez dos seus brinquedos, deixava-os cair da altura da sua mesa de trabalho.

36. Ele também deu brinquedos a crianças de famílias locais para que estes as testassem em casa. Algumas semanas depois, eles devolviam-nos com os seus comentários que seriam implementados no design final.

37. Inicialmente, os brinquedos eram testados na sala de reuniões com crianças da cidade a assistir através de uma porta de vidro.

38. Esta situação evoluiu para um programa presencial completo com sala de observação, o qual continuou a desenvolver-se ao longo dos anos.

39. O pré-teste de novos brinquedos na sede da Fisher-Price foi formalizado com a introdução do Play Laboratory - o primeiro laboratório de testes de brinquedos do género. Esta é ainda hoje uma parte importante do processo de design.

40. O Play Lab surgiu porque a mãe de Herman Fisher era uma educadora de infância e Herm inspirou-se no seu trabalho e no interesse que sentia em observar as crianças a brincar para melhor compreender o que inspirava novas explorações. Então, decidiu dividir o seu escritório e usou um dos lados para observar as crianças enquanto brincavam.

41. Hoje a Fisher Price possui mais de 1.300 metros quadrados de instalações para pesquisa no campus e continua a testar todos os brinquedos que chegam às prateleiras.

42. O Play Lab pode receber cerca de 2.800 crianças e 1.850 pais por ano e realiza sessões com especialistas, mestres e doutorados, em pesquisa infantil.

43. A Fisher-Price está sempre a recrutar novos analistas de brinquedos.

44. Em 1961, os designers notaram que as crianças gostavam de puxar o Telefone Feliz no Play Lab, e assim foram adicionadas rodas juntamente e os icónicos olhos giratórios a este brinquedo.

45. Foi o primeiro telefone pertencente a mais de 27 milhões de pessoas.

46. O Telefone Feliz é o único telefone com disco rotativo fabricado atualmente em qualquer lugar.

47. Foi inicialmente chamado de “Talk Back Telephone” telefone que responde, mas mudou de nome logo após o início da produção, pois os pais não gostaram da ideia de as crianças "responderem".

48. O Telefone Feliz aparece em Toy Story 3, pela voz do artista de estúdio da Disney Pixar, Teddy Newton.

49. O Corn Popper também faz uma breve aparição no mesmo filme.

50. A marca global Quaker Oats adquiriu a empresa Fisher-Price em 1969.

51. Com o poder financeiro da Quaker Oats, a Fisher-Price expandiu e desenvolveu campanhas publicitárias que aumentaram as vendas de 50 milhões para 600 milhões de dólares num período de 10 anos.

52. Tanto o rádio -TV da Fisher-Price como a caixa de música-gravador surgiram em meados dos anos 70. Com estes novos sistemas de produção musical, a empresa tornar-se no maior importador de caixas de música fabricadas na Suíça.

53. Acompanhando as principais mudanças do setor, em 1979, a Fisher-Price introduziu aparelhos eletrónicos apenas para crianças. O inovador e sólido fonógrafo FisherPrice foi apresentado como o melhor fonógrafo para crianças do mercado. Esta versão moderna e inovadora de brinquedos estendeu-se até aos brinquedos mais básicos, animando a brincadeira de uma maneira totalmente nova.

54. No site de impressão 3D, Instructables, há instruções sobre como imprimir sua própria cópia de “Stairway to Heaven”, ou a música tema de Star Wars ou ainda “You are my Sunshine” para serem reproduzidas na Fisher-Price Music Box, a caixa de música da Fisher-Price.

55. A partir da década de 1980, sete videojogos levaram o nome da Fisher-Price para o computador e o Commodore 64.

56. A máquina de filmar Fisher-Price PXL-2000 foi especialmente dirigida aos adolescentes durante a febre das máquinas de filmar no final dos anos 80 e foi comercializada por 100 dólares.

57. Gravava imagens numa fita de cassete de áudio, a imagem superficial produzia um filtro que foi adotado por artistas e cineastas e apelidado de "Pixelvision"

58. Em 1984, a Fisher-Price apresentou sua nova linha de artigos para bebés. Deixando de ser apenas uma empresa de brinquedos, tornou-se líder nos mercados de cadeiras altas para bebés, baloiços infantis, acessórios para banho e penicos.

59. Entrando na categoria de berços e parques para bebés, a marca desenvolveu uma gama de 14 brinquedos especificamente para bebés, incluindo o Activity Center, Happy Apple e Music Box Mobile.

60. O Puffalumps, um peluche feito de material de para-quedas, foi introduzido e vendeu mais de 10 milhões ao longo da sua vida.

61. Introduzido em 1990, Bubble Mower, o cortador de bolhas, que soltava bolhas ao ser empurrado, foi inspirado nas memórias de infância de um vizinho do designer e nas grandes nuvens de fumo que costumavam sair da parte traseira sua viatura movida a combustível.

62. A Fisher-Price tornou-se uma empresa independente na Bolsa de Valores de Nova Iorque em julho de 1991.

63. Dois anos depois, a empresa é comprada pela Mattel, que procurava expandir a sua própria oferta de brinquedos para crianças mais velhas e entrar no mercado de bebés e crianças em idade pré-escolar

64. A Kransco Inc, fabricante da linha de brinquedos de montar Power Wheels, foi comprada pela Mattel e ingressou na família Fisher-Price em 1994.

65. A ação e a aventura chegaram aos brinquedos para crianças em idade pré-escolar em 1997, com a criação de uma nova linha de figuras de ação não violentas, chamada os “Rescue Heroes.”

66. A Mattel fundiu-se com a Tyco Toys em 1997, fabricante de brinquedos pré-escolares Matchbox, View-Master, Tyco RC, Magna Doodle e Rua Sésamo.

67. A coleção combinada de brinquedos pré-escolares Mattel, Fisher-Price e TYCO foi reestruturada e a Fisher-Price tornou-se a marca de referência de todos os seus produtos para crianças em idade pré-escolar.

68. Little People sofreu uma reforma completa em 2013 e introduziu personagens multiculturais com personalidades distintas para refletir melhor as crianças que brincam com eles.

69. Uma das personagens desta linha chama-se Eddie, inspirado no filho do Designer Principal da Fisher-Price - o boneco vem acompanhado de um sapo, uma fisga e uma camisola de rugby vermelha, tudo o que seu colega na vida real gostava.

70. Em toda a gama Little People, existem personagens modelados a partir de funcionários, filhos de designers e pessoas conhecidas ou até heróis locais da cidade de East Aurora.

71. Em 1999 desejámos feliz 40º aniversário aos Little People.

72. No final dos anos 90, a Fisher-Price é reconhecida pela Equitrends como uma das dez principais marcas globais, ao lado da Kodak, Mercedes Benz e Disney.

73. A procura por brinquedos infantis aumentou no início dos anos 2000, e a Fisher-Price criou uma categoria de brinquedos para recém-nascidos.

74. O Jumperoo surge nas prateleiras das lojas em 2003, trazendo uma maneira segura de os bebês se divertirem pulando. Este equipamento para bebês, apreciado e usado por centenas de pais em todo o mundo, é um dos itens mais populares da atualidade, pois permite que os bebês, pela primeira vez, se sentem direitos e vejam o mundo!

75. O Fisher-Price Jumperoo ajuda os bebés a se manterem em pé, pular e explorar e tem tido saltos suficientes para pular até a lua e voltar mais de 50 vezes desde a sua

criação.

76. Um aumento nos dispositivos digitais no início dos anos 2000 fez com que a FisherPrice criasse a marca Kid-Tough, que incluía cameras, leitores de DVD, cameras de vídeo e muito mais - tudo projetado para sobreviver à queda inevitável.

77. Em 2008, os brinquedos Imaginext aventuram-se com os dinossauros com controle remoto e juntaram-se ao grupo. A Fisher Price possui a licença oficial do Mundo Jurássico na linha Imaginext.

78. A Fisher-Price produz os famosos Thomas & Friends e suas locomotivas. A empresa assumiu a propriedade da marca em 2011, quando a Mattel adquiriu a HIT Entertainment.

79. Introduzido em 2011, o Fisher-Price Kick & Play Piano Gym aumenta a brincadeira, inspirando mais de 11 milhões de pés em todo o mundo.

80. A gama de dramatizações Laugh & Learn foi desenvolvida em 2004, e é agora vendida em mais de 130 países e em 39 idiomas.

81. Como educadores e profissionais de saúde pediam cada vez mais brincadeiras mais ativas, a empresa respondeu com um Ciclo Inteligente, que combinava exercício físico em um ciclo estático ligado a um videojogo projetado no écran.

82. As versões em miniatura do Telefone Feliz, Corn Popper, Little People e Rock-A-Stack foram desenvolvidas sob licença da Fisher-Price e são ideais para decoração de mesa de qualquer 'pré-adolescente'.

83. Em 2014, a tecnologia Smart Stages transforma os brinquedos Laugh & Learn para que os pais possam escolher o nível mais apropriado para seus filhos. Há uma variedade de músicas, sons e frases dentro dos 3 níveis oferecidos: explorar, incentivar e fingir.

84. Lançado em 2016, o Code-a-pilar é um dos brinquedos Think and Learn da FisherPrice que vai além dos ABCs e 123s para ajudar as crianças a aprender a pensar de forma independente. Cada brinquedo promove o desenvolvimento das competências do século XXI, como a curiosidade, experimentação e solução de problemas de formas antes vistas pelas crianças. O brinquedo tornou-se um item obrigatório em todo o mundo entre os brinquedos mais apreciados.

85. A Fisher Price cria um amigo futurista para as crianças em idade pré-escolar chamado BeatBo, que até permite que mãe ou a criança gravem uma frase, a qual ele recombinará na sua música favorita. E durante toda a música, o BeatBo apresenta ao bebé as letras, cores, números, música, causa e efeito e muito mais.

86. A empresa passou por alguns designs de logotipo diferentes ao longo dos anos e o mais recente faz parte de uma nova identidade da marca de referência, introduzida

no início deste ano.

87. O novo slogan da marca é "Let’s be Kids", que convida os adultos a 'decrescerem' e a desfrutarem das maravilhas da infância. John Goodman, o conhecido ator de cinema e TV norte americano, assistiu ao anúncio da marca que inaugura esta nova campanha.

88. A Fisher-Price introduz uma nova gama de brinquedos inteligentes interconectados, os Linkimals, que 'conversam entre si' quando estão próximos. Os brinquedos fazem o seu bebé mexer-se e aprender com luzes, músicas, canções e maravilhosos movimentos de dança.

89. A Fisher-Price possui 99% de reconhecimento da marca e é atualmente vendida em 150 países.

90. Respondendo à pandemia do COVID-19 em 2020, a Fisher-Price lançou recentemente uma linha de edição especial de figuras de ação colecionáveis e campeões da comunidade Little People chamados #ThankYouHeroes. Todas as receitas líquidas reverterão a favor da #FirstRespondersFirst.