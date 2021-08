1. Procure iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o parto. Converse com os profissionais de saúde da maternidade a este respeito para que tenham conhecimento da sua vontade e possam ajudá-la neste sentido;

2. Solicite que o seu bebé fique junto de si todo o tempo na maternidade;

3. Não dê ao seu recém-nascido nenhum outro alimento ou líquido além do leite materno, a não ser por indicação médica;

4. Não ofereça chupetas ou biberões ao seu bebé até o aleitamento materno estar bem estabelecido, o que pode demorar cerca de 20 dias

5. Amamente o seu bebé a pedido, ou seja, dê de mamar sempre que o seu bebé demonstrar sinais de fome, de dia e de noite

6. Aprenda a reconhecer e respeite os sinais de fome do seu bebé e os sinais de que já está satisfeito ou necessita de uma pausa enquanto mama

7. Certifique-se de que o bebé faz uma boa pega e consegue sugar bem o leite;

8. As primeiras semanas após o nascimento, até que a lactação esteja bem estabelecida, são fundamentais. Dedique-se o mais possível ao seu bebé e evite aborrecimentos. Se houver alguém que possa fazer as tarefas de casa, não hesite em deixá-las temporariamente aos cuidados de outra pessoa;

9. O carinho dos amigos e familiares é também muito importante. Mas as visitas muitas vezes podem causar alguns contratempos. Saiba estabelecer limites para que possa atender às necessidades do seu bebé, estar com as pessoas queridas e também descansar;

10. Tenha uma alimentação saudável e variada e beba água suficiente para satisfazer a sede. Cerca de 1,5 a 2 litros de água por dia pode ser uma referência;

11. Sempre que tiver dúvidas peça ajuda aos profissionais de saúde, grupos de apoio à amamentação ou pessoas mais experientes;

12. Tenha confiança em si própria e no seu bebé e desfrute desta etapa tão importante para a vossa relação.