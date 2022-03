De forma a assinalar o Dia da Mulher, o laboratório de células e tecidos estaminais BebéVida vai realizar no dia 8 de março, às 21h00, um workshop online especial dedicado em especial às mulheres que aguardam a chegada do seu bebé. “Ser mulher e ser mãe – Autocuidado na gravidez e pós-parto” é o mote da sessão.

A sessão, que terá duração aproximada de uma hora, vai ser conduzida pela Enfermeira Cátia Costa, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai explicar às futuras mamãs a importância de cuidarem de si, bem como formas de o fazerem, tanto antes como após o nascimento do seu bebé.

Durante o mês de março vão ser ainda organizados outros workshops online e dedicados a futuros papás, com o intuito de esclarecer as suas dúvidas sobre variados temas ligados à gravidez e maternidade:

Dia 4 de março, às 19h00, a sessão vai ser centrada em “Dicas para uma amamentação tranquila”, com a participação da Enfermeira Susana Sá Machado, especialista em saúde materna e obstetrícia, que vai partilhar conselhos práticos com as grávidas presentes.

Dia 10 de março, às 18h00, “Preparar o períneo e o pavimento pélvico” vai ser o tema em destaque, em que a Enfermeira Telma Cabral, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai explicar de que forma as futuras mamãs se podem preparar fisicamente para o momento do parto.

Dia 14 de março, às 18h00, vai ser a vez da Enfermeira Queila Guedes, especialista em saúde materna e obstetrícia, falar sobre “A mala da maternidade”, nomeadamente o que não deve ser esquecido nesta preparação do nascimento do bebé.

Dia 15 de março, às 18h30, o workshop vai ser dedicado ao “Trabalho de Parto”, contando com a intervenção da Enfermeira Liane Paixão, também especialista em saúde materna e obstetrícia, para clarificar as dúvidas e receios que as grávidas possam ter.

Também no início de março, vão realizar-se em vários pontos do país diversas experiências “Eco My Baby” – ecografias 3D/4D destinadas a grávidas a partir das 17 semanas de gestação.

As sessões vão decorrer em Felgueiras e Setúbal (dia 3), Évora (dia 4), Braga e Torres Vedras (dia 5), Viseu (nos dias 5 e 10), Silves (dia 8), Faro e Montemor-o-Velho (dia 9), Aveiro (dia 11) e Lisboa (dia 15).