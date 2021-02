A pensar neste momento tão importante, na próxima sessão online das Conversas com Barriguinhas, dia 10 de fevereiro, às 17h00, as futuras mamãs vão ficar a conhecer tudo o que precisam de levar na mala da maternidade e sem desperdiçar.

Quais são os essenciais para a mãe e para o bebé? O pai também deve estar preparado para a maternidade? E aquele produto que não tenho a certeza se devo levar? De que forma posso tornar a maternidade mais sustentável, sem desperdícios?

A Enf.ª Cláudia Xavier, Especialista em Saúde Infantil e Pediatria e Conselheira em Aleitamento Materno, estará presente para ajudar a fazer a mala da maternidade e a preparar com antecedência todos os essenciais para quando for a hora.

E porque o momento que se segue ao nascimento do bebé é muito importante e pode ser desafiante para o casal, haverá ainda espaço para conversar sobre a dinâmica familiar com a Enf.ª Bárbara Sousa, Especialista em Saúde Materna e Obstetrícia.

Sob o mote “Como gerir a vida de casal após o nascimento do seu bebé?”, a especialista esclarecerá dúvidas sobre a transição para a parentalidade e como manter a satisfação e o bem-estar do casal.

Na sessão online do dia 10 de fevereiro, os futuros pais poderão ainda acompanhar a visita da atriz Sofia Arruda ao mundo das células estaminais.

Será uma oportunidade para perceber de que forma estas células, presentes no cordão umbilical do bebé e que apenas podem ser colhidas no momento do parto, podem proteger o bebé no futuro e conhecer ainda as respostas às dúvidas da atriz, que são também as mais comuns, sobre o processo de criopreservação com um especialista em células estaminais da Crioestaminal.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.