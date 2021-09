Para assinalar o Dia da Grávida e zelar pela sua proteção e do bebé na estrada, as Conversas com Barriguinhas dedicam as próximas sessões online, nos dias 7 e 9 de setembro, pelas 17h00, aos cuidados necessários para redobrar a vigilância e a segurança durante esta fase.

As inscrições são gratuitas e já se encontram abertas na plataforma. Para os futuros pais inscritos, há ainda a oferta de vales em marcas de puericultura e a possibilidade de acederem aos conteúdos da plataforma 24 horas depois da transmissão.

Assim que é anunciada a gravidez, os futuros pais começam desde logo a preparar a chegada do bebé e a listar todos os bens necessários. Desta lista, o porta-bebés destaca-se por ser um dos itens que mais carece de atenção na hora de escolher.

Na sessão de 7 de setembro, especialista explicará os cuidados na escolha do porta-bebés e na sua utilização. A psicóloga clínica Inês Prior também estará presente no evento para abordar o tema “Baby blues e depressão pós-parto”.

A temática da segurança automóvel da grávida e do bebé tem continuidade no evento online do dia 9 de setembro, com a participação da enfermeira parteira Isabel Ferreira que dará a conhecer medidas e recomendações que devem ser tidas em consideração, desde a colocação do cinto de segurança, ao assento mais adequado dentro do veículo e encosto.

Neste dia, a enfermeira Luciana Rodrigues, especialista em reabilitação respiratória do Alívio em Respirar, vai explicar tudo sobre “Saúde respiratória do recém-nascido: o que não te ensinam quando estás grávida!”.

Em ambas as sessões, vão ser conhecidas as potencialidades das células estaminais do cordão umbilical, que apenas podem ser colhidas no momento do parto e que são úteis no tratamento de mais de 80 doenças.

Haverá ainda oportunidade de acompanhar a visita da atriz Sofia Arruda ao laborotório de criopreservação de células estaminais do cordão umbilical e perceber como tudo se processa com o apoio de um especialista na área.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.