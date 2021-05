As relações sexuais durante a gravidez e o pós-parto ainda é um assunto tabu entre muitos casais.

As Conversas com Barriguinhas dedicam, por isso, a próxima sessão, no dia 18 de maio, às 17h00, a falar dos medos, mitos e dúvidas que tornam muitas vezes esta fase num período de abstinência sexual.

As inscrições gratuitas já se encontram disponíveis através da plataforma.

Será que prejudica a gestação e afeta o bebé? Acelera o parto normal? Existem contraindicações ou alguns cuidados que se devem ter nos meses finais da gravidez? E as doenças sexualmente transmissíveis? Quando posso ter a primeira relação sexual após o parto?

Se por um lado, podem surgir dúvidas quanto à segurança da prática sexual para a saúde do bebé, por outro lado, os fantasmas em relação à vida sexual podem estar relacionados com o autoestima ou com o desconforto devido às náuseas, ao cansaço e a todas as mudanças no corpo da mulher.

Para esclarecer todas as dúvidas associadas a cada fase desta nova etapa, a psicóloga Ana Afonso, do espaço Bebé da Mamã, vai estar presente na sessão da próxima terça-feira, 18 de maio, com o tema “Sexologia e vida em casal na gravidez e no pós-parto”.

Neste dia, os primeiros cuidados ao recém-nascido serão ainda explicados pela Enf.ª Raquel Fonseca, conselheira em aleitamento materno. Está também agendada uma outra sessão para dia 20 de maio, e cujas inscrições já se encontram abertas, destinada a “reconhecer os sinais de saúde na gravidez”. A Enf.ª Sara Paz, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai ajudar as futuras mamãs a interpretar alguns sintomas e dar a conhecer os sinais a que devem estar atentas.

Outro dos temas discutidos será a importância da ligação entre a mãe e o bebé no útero, com o contributo da educadora pré-natal Susana Lopes, que vai ainda fechar a sessão de 20 de maio com uma aula prática de Yoga para todas as mamãs.

A criopreservação das células estaminais do cordão umbilical do bebé será também um dos temas abordados em ambas as sessões. A criopreservação é uma opção terapêutica para todos? Para que doenças esta pode ser uma opção terapêutica? Há casos de sucesso no tratamento destas doenças?

Estas são algumas das principais dúvidas que os futuros pais vão poder esclarecer com um especialista em células estaminais da Crioestaminal, de forma a tomarem uma decisão informada durante a gravidez e levarem consigo o kit de colheita das Células Estaminais para a maternidade.

As sessões online das Conversas com Barriguinhas realizam-se todas as semanas e têm como objetivo ajudar as grávidas portuguesas a preparar a chegada do seu bebé, a partir do conforto da sua casa.