A obesidade é uma patologia médica caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal que pode levar a complicações de saúde significativas. A obesidade é causada por uma combinação de fatores genéticos e ambientais, incluindo uma dieta pobre, falta de atividade física, estresse e outros fatores de estilo de vida. A obesidade é um problema crescente em todo o mundo, afetando tanto adultos como crianças. Complicações de saúde associadas à obesidade incluem doenças cardíacas, diabetes tipo 2, pressão alta, apneia do sono e outros problemas de saúde graves.

Prevenção

A prevenção e tratamento da obesidade incluem atividade física regular, uma dieta saudável e equilibrada, e em alguns casos, intervenções médicas ou cirúrgicas. Além disso, a educação sobre a obesidade e os seus riscos é fundamental para conscientizar e incentivar mudanças de estilo de vida saudáveis e sustentáveis.

Obesidade em Portugal

De acordo com dados do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge, cerca de 20% da população portuguesa é obesa. Embora haja poucos dados disponíveis especificamente sobre a relação entre obesidade e infertilidade em Portugal, um estudo publicado na Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo, em 201, constatou que a obesidade é um fator de risco para a infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres.

O estudo também observou que as taxas de infertilidade em Portugal têm vindo a aumentar constantemente nas últimas décadas.

Essas estatísticas destacam a importância de se abordar a obesidade como uma questão de saúde pública em Portugal, não apenas pelos riscos para a saúde geral, mas também pelos impactos na saúde reprodutiva. É essencial que os programas de prevenção e tratamento de obesidade sejam implementados, a nível nacional, para ajudar a reduzir os riscos associados à obesidade, incluindo a infertilidade.

Gravidez

Gravidez é o estado de estar gestante, ou seja, de ter um feto em desenvolvimento no útero. A gravidez geralmente começa com a fertilização do óvulo pelo espermatozoide durante o processo de reprodução sexual. A partir desse momento, o corpo da mulher passa por diversas mudanças físicas e hormonais para permitir o crescimento e desenvolvimento do feto.

A gravidez pode durar cerca de 40 semanas, divididas em três trimestres. Durante esse período, o feto passa por diversos estágios de desenvolvimento, desde a formação dos órgãos até o crescimento e fortalecimento dos músculos e ossos. A gestação também pode passar por algumas complicações e sintomas, como náuseas, fadiga, dores nas costas, entre outros.

É importante que as mulheres que desejam engravidar ou que estão grávidas recebam cuidados médicos adequados para garantir a saúde do feto e da mãe. Existem diversos exames e cuidados que devem ser realizados durante a gestação, desde a realização de ultrassons até a monitorização da pressão arterial e dos níveis de açúcar no sangue.

Quando há infertilidade

Quando existe a incapacidade de um casal conceber após pelo menos um ano de tentativas regulares de relação sexual, sem proteção, temos o diagnóstico de infertilidade. A infertilidade pode ser causada por problemas em qualquer parte do sistema reprodutivo, incluindo problemas de ovulação, obstruções nas trompas de falópio, baixa qualidade de espermatozoides ou problemas uterinos.

Existem muitos tratamentos disponíveis para ajudar casais com infertilidade a conceber um filho, incluindo medicamentos para estimular a ovulação, cirurgia para corrigir problemas anatômicos e técnicas de reprodução assistida, como inseminação artificial e fertilização in vitro (FIV). Além disso, há também opções para preservar a fertilidade em pacientes com cancro ou outras condições médicas que podem afetar a capacidade de ter filhos no futuro. As opções incluem o congelamento de esperma, óvulos ou embriões para uso posterior.

Em resumo, a fertilidade e infertilidade são condições importantes que afetam a capacidade de um casal de conceber um filho. Felizmente, há muitas opções de tratamento disponíveis para ajudar casais a superar a infertilidade e realizar o sonho de ter uma família.

Impacto da obesidade na fertilidade

A obesidade pode ter um impacto significativo na fertilidade e na saúde reprodutiva em homens e mulheres. Em mulheres, a obesidade pode causar irregularidades menstruais, anovulação (falta de ovulação) e infertilidade. A obesidade também pode aumentar o risco de aborto espontâneo e complicações durante a gravidez, como pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e parto prematuro.

Nos homens, a obesidade pode afetar negativamente a qualidade e quantidade de espermatozoides, reduzindo a fertilidade. A obesidade também pode aumentar o risco de disfunção erétil e outros problemas sexuais.

Além disso, a obesidade pode, ainda, reduzir a eficácia dos tratamentos de fertilidade, como a fertilização in vitro (FIV) e a inseminação intrauterina (IIU). A obesidade pode tornar mais difícil para os médicos determinarem a dose adequada de medicação para estimular a ovulação. em mulheres, com sobrepeso ou obesidade.

A boa notícia é que a perda de peso pode melhorar significativamente a fertilidade e as possibilidades de sucesso nos tratamentos de reprodução assistida. A adoção de um estilo de vida saudável, incluindo uma dieta equilibrada e atividade física regular, pode ajudar a reduzir o risco de obesidade e melhorar a saúde reprodutiva em homens e mulheres.

Portanto, é importante que as pessoas que estão com excesso de peso ou obesidade sejam consciencializadas sobre os riscos para a fertilidade e tomem medidas para controlar o seu peso. Além disso, os casais que estão a tentar engravidar devem considerar a perda de peso como parte de seus planos de tratamento, se necessário, para melhorar as suas hipóteses de conceção e ter uma gravidez saudável.

Um artigo do médico Miguel Raimundo, Especialista em Ginecologia e Obstetrícia.