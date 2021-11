À medida que a gravidez avança e a data prevista para o parto fica à vista, as futuras mamãs podem começar a preparar-se para o momento tão esperado que é o de conhecer o seu bebé e de o receber em casa.

Nas Conversas com Barriguinhas dos próximos dias 23, 25 e 30 de novembro, especialistas em saúde materna e obstetrícia vão guiar as famílias nestes próximos passos. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

Os primeiros dias do bebé em casa, e em particular para as mães de primeira viagem, podem gerar algumas inseguranças, quer a nível da nova rotina quer a nível físico.

Para apoiar as famílias perante os desafios e promover experiências positivas, o pediatra Prof. Doutor Manuel Magalhães vai marcar presença na sessão do dia 23 de novembro, às 19h00, cujas inscrições já se encontram disponíveis aqui. A “Proteção na parentalidade” estará também em análise, com o contributo da Dr.ª Carla Figueiredo, advogada.

Os músculos do pavimento pélvico assumem uma importante função durante a gravidez e o parto, pois ajudam a suportar o peso do bebé e permitem a sua passagem na hora H. A Enf.ª parteira Isabel Ferreira vai ensinar alguns cuidados a ter para promover a “Saúde do períneo na gravidez, no parto e após o parto” no próximo dia 25 de novembro, às 21h30.

Esta sessão conta ainda com uma aula prática de “Pilates em casa”, da personal trainer Sandra Sousa. As inscrições já estão disponíveis aqui.

Já no dia 30 de novembro, às 19h00, (inscrições disponíveis aqui) a Enf.ª Claúdia Xavier, especialista saúde infantil e pediatria e conselheira em aleitamento materno, vai explicar aos futuros pais tudo o que precisam de saber para preparar a mala de maternidade, sem desperdícios.

A nutricionista desportiva Claúdia Minderico vai estar também presente para abordar o tema “Desporto e hidratação na gravidez”, em parceria com Água do Vimeiro.