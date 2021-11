Da gravidez ao pós-parto, quais são os cuidados que podem tornar esta jornada mais feliz e saudável para a mãe e o bebé?

Vários especialistas responderão à questão sob a perspetiva de áreas como nutrição, fisioterapia, psicologia, reabilitação respiratória, segurança automóvel e saúde materna e obstetrícia, nas sessões online das Conversas com Barriguinhas dos próximos dias 9, 11, 16 e 18 de novembro. As inscrições são gratuitas e já se encontram disponíveis na plataforma.

Trabalhar os músculos do assoalho pélvico através de fisioterapia ameniza desconfortos e torna mais tranquila a gravidez e mais fácil a recuperação. No dia 9 de novembro, às 19h00, a fisioterapeuta pélvica Rita Avelino dará a conhecer como a fisioterapia pode trazer benefícios para a gravidez.

A sessão online vai ainda contar com a participação da Dr.ª Clementina Almeida, psicóloga pediátrica da ForBabiesBrain, para esclarecer a dúvida comum entre as recém-mamãs: “Deixar adormecer na mama. É bom ou mau?”

A alimentação será o foco da sessão online do dia 11 de novembro, com início às 21h30. Da teoria à prática, a nutricionista Mariana José irá explicar a importância do consumo de verduras durante a gravidez e como a alimentação tem influência no peso do bebé à nascença.

Sem esquecer as mamãs que acabaram de receber o bebé em casa, a Enf.ª Clara Aires, especialista em saúde materna e obstetrícia, vai desvendar os “Segredos para amamentar com sucesso”.

De forma a preparar os pais a identificar atempadamente sinais de dificuldade respiratória no bebé, a Enf.ª Luciana Rodrigues, especialista em reabilitação respiratória do Alívio em Respirar, marcará presença na sessão online do dia 16 de novembro, às 19h00, para ensinar como atuar nestas situações e perceber quando se deve chamar o serviço médico de emergência.

Esta sessão conta ainda com a presença da Dodot para revelar os “Cuidados ao bebé na muda da fralda”.

Já a sessão do dia 18 de novembro, às 21h30, será dedicada a “Reconhecer os sinais de saúde na gravidez” com o contributo da Enf.ª Sara Paz, especialista em saúde materna e obstetrícia, e ainda a conhecer as medidas de segurança durante o transporte do bebé, com um especialista em segurança automóvel do Sítio do Bebé.