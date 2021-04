A Academia Mamãs sem Dúvidas realiza na próxima quarta-feira, 21 de abril, a 6.ª edição do evento online “Especial Grávida”, com a participação de vários especialistas que vão abordar temas como os mitos sobre a epidural e o trabalho de equipa entre a mãe e o bebé no momento do parto. A sessão tem início às 18h00 e tem a duração aproximada de duas horas.

O parto é um momento muito aguardado pelos futuros pais, mas que por vezes representa alguns receios para as gestantes. Se, por um lado, é uma ocasião de grande felicidade, por outro, é um momento de grande ansiedade para que tudo corra da melhor forma para a mãe e para o bebé.

Com a colaboração de profissionais de saúde, a próxima edição do “Especial Grávida” tem em destaque três grandes temáticas relacionadas com o momento do nascimento do bebé:

- “Mitos sobre a Epidural”, com a participação da Enfermeira Sónia Ferreira, especialista em saúde materna e obstetrícia;

- “Células Estaminais: Para que servem? Vale mesmo a pena guardar?”, em que Joana Marques, Formadora do Laboratório BebéVida, explica as potencialidades terapêuticas dos tecidos e células do sangue do cordão umbilical, recolhidos após o parto, mediante um procedimento simples e indolor;

- “Como é que a Mãe e o Bebé podem trabalhar em equipa para garantirem uma experiência de parto positiva?”, com as dicas da Enfermeira Telma Cabral, fundadora da Academia Telma Cabral.

A participação é gratuita, ainda que a inscrição seja obrigatória.

Esta é mais uma iniciativa promovida pela Academia Mamãs sem Dúvidas, que procura dar apoio às mulheres grávidas através do esclarecimento de dúvidas e do fornecimento de informação relevante sobre o universo da gravidez e da parentalidade, contribuindo para uma experiência positiva desta altura tão especial dos futuros e recém pais.