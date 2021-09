Com o nascimento do tão esperado bebé a aproximar-se, surgem várias preocupações para as futuras mamãs, como a mala de maternidade.

A tarefa de organizar a mala pode ser um grande motivador de stresse para as grávidas, mas estas não estão sozinhas nesta missão. A Mamãs e Bebés organizou, neste mês de setembro, um Worskshop Online e gratuito, onde irá partilhar dicas e esclarecer todas as questões das participantes sobre o tema.

A tarefa de preparar a mala de maternidade faz parte de uma etapa muito especial na vida da grávida. Contudo, esta também é uma altura repleta de ansiedade e insegurança.

Por isso, Raquel Fonseca, Enfermeira com experiência na área de obstetrícia a nível hospitalar, irá guiar a sessão “Preparação da Mala de Maternidade” e ajudar todas as futuras mamãs a prepararem a sua mala com antecedência, para que tudo corra bem.

É comum as grávidas começarem a sentir mal-estar no primeiro semestre da gravidez, mas por vezes este prolonga-se até ao final da gestação. Como tal, na segunda parte do Workshop, Carla Gomes, Nutricionista com vertente em perda de peso e fascinada pela área da gravidez, apresentará alguns dos sintomas mais desagradáveis que surgem durante a gravidez.

Sob o mote “Quais os alimentos que podem aliviar o mal estar na gravidez”, esta explicará de que forma é possível a alimentação amenizar ou até mesmo evitar esta indisposição.

Para assistir ao workshop, a inscrição é feita online.