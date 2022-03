Segundo a “American Society for Nutrition” os pais devem incentivar os filhos a provar oito a 12 vezes o alimento que recusaram, para que se adaptem ao novo sabor.

Para proteger os filhos do nosso ambiente atual temos de garantir que eles tenham as ferramentas para crescer com saúde, mantendo uma dieta equilibrada.

Para tal, existem três conceitos importantes em que nos devemos focar: a boa nutrição é a base da saúde e inspira outros estilos de vida saudáveis, o melhor momento para estabelecer bons hábitos alimentares é durante a infância e o envolvimento dos pais é essencial para garantir que as crianças adotem bons hábitos de saúde.

Deste modo, existem várias estratégias que podem ser adotadas e que facilitam uma alimentação mais saudável. Nunca se esqueça que a criança deve ser elogiada no momento em que experimenta um alimento novo, uma vez que ela reage positivamente aos elogios e interpreta-os como um excelente incentivo para continuar a agradar aos pais e à família.

A sopa é um bom exemplo de como ingerir um conjunto vasto número de legumes de forma simples, conseguindo-se assim uma boa conjugação de vitaminas e minerais.

A recusa em comer legumes ou vegetais é uma etapa normal do desenvolvimento, mas a maneira como os pais lidam com a situação pode influenciar o comportamento alimentar dos filhos para o resto da vida.

Se está a passar por uma situação parecida, siga as dicas dadas pelos especialistas da Juice Plus+ (empresa especializada em bem-estar e saúde) para ampliar o paladar dos mais pequenos.

créditos: Juice Plus+

Seja um exemplo a seguir

Tem sido demonstrado continuamente que o consumo de frutas e hortaliças das crianças está relacionado com a quantidade que os pais consomem e que a ingestão pode ser melhorada quando os pais são bons modelos.

Neste sentido, leve-os ao mercado ou à loja e deixe-os escolher algo para preparar, explicando-lhes quais os legumes que estão a utilizar, porquê e como os deverá preparar, ou até mesmo, desafiá-los a colocarem a mesa de forma criativa para que eles se sintam orgulhosos.

Prepare comida divertida

Coloque alimentos no prato para formar rostos ou animais ou sugira adicionar legumes aos seus pratos favoritos, como em pizzas, hambúrgueres ou tacos. Crie bonecos com os brócolos e cenouras ou corte os vegetais como o pepino em forma de estrela.

créditos: Juice Plus+

Prazer em experimentar novos alimentos

Exponha as crianças a uma variedade de alimentos novos e saudáveis de forma agradável, em restaurantes ou piqueniques. Evite rotular os alimentos como "bons" ou "maus".

Não forçar ou subornar

Ralhar ou até mesmo punir pode levar a experiências negativas à mesa e as crianças podem associar a comida a sentimentos menos bons.

Certifique-se de que a mensagem é pela positiva, como por exemplo “vamos comer essa fruta deliciosa e deixamos os doces para outro momento”. É importante não impor regras alimentares rígidas, pois podem levar a futuros comportamentos rebeldes.

Legumes como aperitivos

Forneça os legumes como um aperitivo. Por exemplo, palitos de cenoura ou espetadas de legumes.

Associar os legumes a outros alimentos

Pode associar os legumes a outros alimentos, aos quais a criança não ofereça tanta resistência. Por exemplo, se não gostar de cenoura cozida, tente juntá-la ao arroz, ou pode enrolar a carne em legumes, juntá-los à massa, fazer um hambúrguer com carne e vegetais, ou mesmo incluí-los em sandes.

Fazer a lancheira da escola com os seus filhos

Torne este momento divertido e mais importante que os mais pequenos sintam que são parte fundamental do processo.

As sanduíches com carnes e queijos são fáceis de preparar, por isso, para fazer uma lancheira de legumes, sugerimos que encha metade da lancheira com frutas e legumes frescos fatiados ou cortados em cubos. É uma situação em que todos ganham.

créditos: Juice Plus+

O segredo está em manter as coisas simples ao planear visualmente uma lancheira nutritiva e equilibrada.