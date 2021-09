Com a chegada de mais um ano letivo voltam os dias de estudo mas também diversão entre os mais novos. Entre a check-list de materiais escolares e do que se deve preparar, é importante incluir um rastreio visual anual antes do início das aulas até porque está provado que os óculos, em quem precisa, são determinantes para o sucesso escolar.

A coleção Reform by Afflelou é uma gama de óculos graduados que se adapta aos diferentes formatos de rosto. A sua resistência e flexibilidade são ideais para as diferentes idades desde os mais pequeninos até aos jovens pré-adolescentes.

Reform by Afflelou

Disponíveis em oito cores, os seis modelos desta coleção foram desenvolvidos para dar o máximo conforto às crianças, para que possam correr e saltar com os óculos como se não os estivessem a utilizar.

Resistentes a choques e torções, leves e flexíveis, as armações são fabricadas com materiais provenientes do óleo de ricínio, amigas do ambiente, e com tecnologia patenteada.

Reform by Afflelou

Graças à sua estrutura, deformam-se menos mantendo-se a sua forma original por mais tempo. A ponte com memória de forma e as hastes ajustáveis asseguram uma adaptação perfeita ao rosto, e os riscos de quebra ou ferimentos são reduzidos.