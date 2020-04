O segredo da obediência é conhecer os seus filhos como realmente são. Para que isto seja possível é importante conhecer a criança profundamente, em aspectos que antes não tinham sido considerados e através de uma visão fora do habitual, para que possa perceber aspetos que nunca antes achou possíveis.

Enquanto adultos, sentimos empatia com outros adultos que falam a mesma linguagem do que nós. Assim, é também com as crianças. Gostam de ser entendidas e reconhecidas pelo que são.

Vivemos tempos que a homeschool pode voltar a ser mais que uma moda, uma necessidade. Por esta razão, e porque as exigências do momento estão a provocar mais tempo em família é importante que se conheçam todos muito bem.

Gritarias, choros, dificuldades de adaptação a esta nova realidade, ineficácia dos pais e incerteza fazem do momento atual um período de aprendizagem e de procura por soluções.

Estou a falar de conhecer e saber tudo, tudo sobre cada um dos seus filhos com tanto detalhe que eles ficam sem palavras para fazer disparates. "Oh mãe, como é que já sabias"? dizia um com um sorriso rasgado.

Um estudo individual da criança, um estudo de personalidade ou um teste psicotécnico definem o futuro escolar e académico da criança, apontam todos os traços de comportamento, porquê, para quê, quais os sentimentos da criança, qual o papel do pai e da mãe no desenvolvimento de um filho em especifico, o comportamento dele na escola, o que espera ele do professor, o rendimento, habilidades, dons, dificuldades, relação social, entre outros aspetos que determinam o ser único que ele é.

Quais os resultados de os conhecermos melhor?

Uma melhor sincronização das necessidades, vontades e realizações de adultos e crianças, sonhos de ambas as partes, potencial e características únicas de cada um dos seus filhos. Resultado?

Entender as diferenças, aceitando que diversos filhos educados da mesma maneira podem ter mostras internas diferentes e, por isso, comportamentos e tendências diferentes.

Auto afirmação, autoestima, poder pessoal: ao ser respeitada desde tenra idade, ganha a determinação e a segurança que as crianças devem ter.

O que fica visível e sem esforço:

• autoconhecimento e das capacidades inatas, propósito e missão de vida

• decisões mais assertivas e inteligentes

• resiliência em momentos difíceis

• escolhas adequadas a todos os níveis e com resultados de qualidade

• características internas e como utilizá-las da melhor maneira

• auto valor, força e autoestima

• índices de diferenciação como fatores de sucesso no dia a dia da criança.

Por: Isabel Leal//alegrianainfancia.wixsite.com/index