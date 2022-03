Com a chegada da primavera e do bom tempo, os momentos no exterior e em família são cada vez mais apetecíveis. Os piqueniques no jardim tornam-se numa das atividades favoritas para partilhar com as pessoas de quem mais gostamos.

Para que os mais pequenos possam também desfrutar desta atividade em família, há uma nova coleção de acessórios de alimentação que precisa de conhecer: a Feeding Collection (Suavinex), que pode transportar para todo o lado.

Criada para que a hora da refeição seja uma experiência agradável e divertida para os pais e para o bebé, todos os produtos da coleção são leves e têm um design adaptado às mãos dos mais pequenos. O objetivo é que as crianças consigam aprender facilmente a comer sozinhos, em casa ou no exterior.

Descubra a coleção

Loiça de aprendizagem Hygge

Este kit, pensado para facilitar a aprendizagem do bebé a comer sozinho, é composto por um prato raso e uma tigela de grande capacidade, um copo com asas grandes que facilitam a pega da criança e uma colher ergonómica ideal para papas.

Para além disto, o kit é ainda composto por uma base de pratos antiderrapante, que impede o movimento do mesmo.

Bentoo (Pratos combináveis)

Este conjunto de pratos combináveis é perfeito para transportar na mala e comer fora de casa. O seu tamanho foi pensado para que os pais consigam segurar os pratos com apenas uma mão, deixando a outra livre para alimentar o bebé confortavelmente.

O kit tem capacidade para 2 refeições (compartimento inferior até 285ml e compartimento central até 210ml). Ambos os pratos são aptos para micro-ondas e máquina de lavar a louça.

Termo para Líquidos

Termo com um interior em aço inoxidável e completamente hermético, que permite transportar bebidas quentes e frias, mantendo a sua temperatura por um período de aproximadamente 6 horas. Com capacidade para 500ml, é também muito útil para deixar as tomas noturnas preparadas.

Termo para Papas

Permite transportar purés ou comida para bebé, mantendo a sua temperatura por um período aproximado de 6 horas. Com capacidade para 400ml, não retira o sabor dos alimentos, é completamente hermético e o seu interior é em aço inoxidável.

Doseador de Leite em Pó

Graças aos quatro compartimentos independentes, empilháveis e trocáveis, o doseador de leite em pó Suavinex é ideal para que ter sempre à mão a dose certa de leite em pó ou cereais para as refeições do bebé. É composto por uma boquilha que evita possíveis derramamentos do seu conteúdo e é apto para a máquina de lavar a louça.

Learning Cup

O copo de aprendizagem perfeito para praticar a transição do biberão para o copo, durante o processo de dentição, graças à sua boquilha rígida que não se rasga com as pontas dos novos dentes.

Este Learning Cup tem uma capacidade de 200ml, incorpora uma tampa protetora dobrável e um sistema anti derramamento.

Set On-The-Go

O kit perfeito para um piquenique em família! O Set On-The-Go é composto por uma colher ergonómica (projetada para papas de bebé e iogurte), um porta-colher (com capacidade para duas colheres) e um bipclip (segura-babetes), que permite transformar um simples guardanapo num babete improvisado

Colheres

A colher de Silicone, graças à sua ponta macia e textura anti deslizante, é ideal para as primeiras papas do bebé, altura na qual as gengivas estão especialmente sensíveis, graças ao processo de dentição.

Já a colher Infantil de formato ergonómico e cabo longo, são ideais para as papinhas de pote, sendo ainda uma ótima ferramenta para praticar a independência do bebé na alimentação.