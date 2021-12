Todos nós já tivemos um moinho de vento na infância. Uma brincadeira tão simples, mas que faz qualquer criança feliz!

Vamos recordar como fazer um moinho de vento? Vai ser uma atividade divertida para fazer com as crianças.

Vais precisar de:

- Folha de cartolina A4

- Régua

- Tesoura

- Lápis

- Pionés

- Palhinha de papel ou plástico

Passo a passo:

1. Começa por fazer um quadrado com a folha de cartolina A4.

2. Dobra a folha na diagonal e vinca.

3. Repete este passo, mas para o lado oposto de forma que fiques com uma cruz ao meio feitas pelos dois vincos. Marca com um lápis o ponto central do quadrado.

4. Para fazeres as hélices do teu moinho, traça uma linha do ponto central até ao canto do papel e recorta pelas linhas.

5. De seguida, dobra as pontas de cada hélice para se encontrem ao meio do quadrado.

6. Coloca o pionés no meio para fixares as pontas e fixa a palhinha ao pionés, na parte de trás do moinho de vento. Para não te magoares, coloca cola quente para tapar a ponta do pionés.

créditos: ambar

Queremos ver as tuas peças de arte! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha connosco as tuas obras finais.