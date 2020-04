A ambar traz uma atividade semanal que vai desafiar a criatividade de todos lá de casa. Embarque numa aventura artística em família!

Mete “mãos à obra” e constrói um divertido flamingo

O que vais precisar:

- Cartolina colorida (rosa e amarelo), cola, tesoura, lápis ou canetas de cor

Passo-a-passo:

1. Com um lápis, desenha o formato da tua mão na cartolina rosa e recorta-o.

2. Desenha o pescoço e cabeça do flamingo na cartolina rosa e recorta-a. Agora desenha as pernas fininhas deste animal divertido.

3. Cola todos os membros ao corpo principal do teu flamingo.

4. Recorta o bico na cartolina amarela e cola-o à cara. Desenha os olhos do flamingo com os lápis ou canetas de cor.

5. Usa a tua criatividade e completa o teu flamingo acrescentando pormenores engraçados!

Partilha as tuas obras de arte com o mundo! Envia uma mensagem para o Instagram da ambar e partilha as tuas obras finais.