A marca de Carolina Patrocínio de puericultura recondicionada e produtos ecológicos, BabyLoop, pretende incentivar as crianças a reutilizarem certos materiais que têm em casa, durante a criação de uma máscara ou fantasia para o dia de Carnaval.

Caixas de encomendas

Com o aumento das compras online, durante a pandemia, é expectável que as caixas e embalagens que em tempos continham produtos estejam a acumular por casa. Porque não deixar a imaginação dos mais novos fluir ao incentivá-los a transformar estas caixas em partes do seu fato.

Embalagens de plástico

O plástico é um dos materiais mais comuns que temos em casa, mas que pode acabar nos nossos oceanos. Contudo, este material tem imenso potencial para ser reaproveitado na forma de uma fantasia de Carnaval.

Não só se cria um fato diferente e único como também se incentiva os mais novos a repensar como utilizam o plástico no seu dia-a-dia.

Caixas de ovos

Após desfrutar de uma dúzia de ovos, sobra apenas a caixa, que pode ser pintada e incorporada numa fantasia, por exemplo, em camadas para criar uma saia ou um vestido.

Rolos de papel higiénico

Estes rolos, presentes em todos os lares, têm normalmente um destino único, o lixo. Uma boa forma de evitar que estes acabem assim é reutilizá-los em projetos do it yourself, como um fato caseiro de Carnaval.

Tampas de garrafas

Em vez de pintar os materiais utilizados diretamente com tinta, que pode ser prejudicial para o meio ambiente, uma boa alternativa é colar as tampas de garrafas no fato, que tenham a cor desejada, o que permite criar um padrão único em cada parte da fantasia de Carnaval.

Estas são apenas alguns dos materiais que podem ser reutilizados para tornar a celebração do Carnaval deste ano mais sustentável. Esta efeméride, para além de divertida, também tem a capacidade de sensibilizar os mais novos para a preservação ambiental.