O que queremos fazer, do que temos saudades, amigos que desejamos rever, medos que queremos afastar, sonhos e viagens a realizar. Todos os desejos reunidos em sugestões de leituras, para comemorar o Dia Internacional do Livro infantil.

créditos: 20|20 Editora

Sílvia, a Guardiã das Árvores, guia-nos pela chegada da primavera no inspirador livro "O Bando", que também nos fala do encanto de fazer novos amigos. Para sair de casa e partir à descoberta dos pequenos milagres da estação, o Caderno (da Natureza) do Bicho do Mato tem dicas preciosas. As Cores do Arco-íris celebra a beleza das coisas simples.

Ao longo do último ano, os livros ajudaram-nos a lidar com a saudade dos amigos e as emoções à flor da pele. Estes dois títulos mostram que é possível dizer «gosto de ti», apesar da distância. O Ouriço e a Tartaruga, personagens de Um Abraço e Saudades do Teu Abraço, desejam que possamos voltar rapidamente a dar abraços sem restrições.

Os mais velhos foram dos mais afetados pela pandemia, confinados em suas casas ou em lares, longe da família. Estes livros celebram a relação única entre avós e netos, que tanta falta tem feito. À Procura de Ontem inspira-nos a viver e a aproveitar cada dia. Descobrir toda A Verdade sobre os Avós é uma experiência hilariante e cheia de ternura. Quem acha que os avós não têm imaginação, nunca leu Há um Tigre no Jardim.

Falar sobre os medos e inseguranças é o primeiro passo para lidar com a ansiedade. É esta a mensagem do delicado e sensível O Meu Monstro e Eu. O tamanho dos nossos medos pode diminuir consideravelmente quando os partilhamos, como conta

Eu e o Meu Medo, da autora do multipremiado A Viagem. Afinal, o medo faz parte do crescimento (e da vida), e para Crescer Feliz o mais importante é o amor e a confiança.

Fartinho de ser obrigado a andar sempre numa correria, um dia o Artur decide fazer as coisas à sua maneira. Artur e as Pessoas Muito Apressadas é uma história atual sobre o estilo de vida das famílias, com ilustrações inspiradoras que facilitam a identificação com as personagens. A coleção É Tão Fácil Ser... ajuda a lidar com as primeiras emoções e os desafios do crescimento. Enfrentar a ansiedade, fazer novos amigos, viver com alegria.

Um passeio pelo campo para recolher os ingredientes de um delicioso bolo de maçã pode ser um momento mágico de comunhão com a natureza. O Bolo de Maçã junta uma história simples, quase um poema ou um hino à gratidão, e uma receita para fazer em família e saborear num piquenique campestre. A cesta pode ser recheada com as ideias do apetitoso Funny Cook, com mais de 60 receitas fáceis, saudáveis e divertidas.

Saltar ao elástico, jogar à macaca, às escondidas, caça ao tesouro, jogos tradicionais: não faltam ideias para uma tarde a brincar lá fora. Menos ativos, mas igualmente divertidos são os jogos de papel e lápis, como os países ou a batalha naval. 101 Jogos para Fazeres Antes de Cresceres e O Grande Livro de Jogos a Dois reúnem dezenas de ideias, desde jogos de bola e de tabuleiro, a quebra-cabeças e charadas.

Dois guias de exploração ilustrados, com muitas informações úteis e dicas para a proteção do ambiente. À Descoberta da Praia e À Descoberta da Floresta são os livros perfeitos para estas férias de verão. Cada vez turismo e ambiente são inseparáveis, por isso a consciência ecológica não tira férias. O Reino de Coral revela-nos a diversidade do ecossistema de recifes de coral e o que podemos fazer para a sua preservação. Será o Mar o Meu Lugar? fala-nos dos perigos do plástico para as criaturas do oceano.

Aspirantes a geólogos ou simples curiosos vão querer munir-se destes livros e sair de casa em missão de investigação. O Fabuloso Livro das Rochas conta com ilustrações incríveis e pormenorizadas para dar a conhecer todo o tipo de rochas, a começar por aquela que originou a vida na Terra. A coleção Geodetetives explora vários temas (Vulcões e Terramotos, O Ciclo da Água, Habitats Incríveis e O Clima Selvagem), a partir de experiências originais e divertidas. Os conteúdos seguem as orientações curriculares.

Enquanto não podemos viajar, nada nos impede de sonhar com viagens futuras ou imaginárias. Pegando em mapas e livros, traçando itinerários, descobertas e aventuras. Seja cá dentro, numa entusiasmante Viagem ao Património Português, pelos lugares classificados pela Unesco como Património da Humanidade, seja lá fora, selecionando as Cidades Fascinantes que queremos mesmo conhecer, e descobrindo as culturas, as tradições, as paisagens e os monumentos de vários países através do Atlas do Mundo.

As festas, os concertos, os espetáculos e os convívios em geral foram cancelados, mas aos poucos voltamos a estar juntos, a conviver em grupo, a assistir a grandes eventos e a celebrar a vida. O Jaime no Casamento é uma história repleta de festa, amor e fantasia, da mesma autora do aclamado e premiado O Jaime é uma Sereia. As grandes salas de música, teatro e dança vão voltar a encher-se de público e a vibrar com o som dos aplausos. A Orquestra é um magnífico álbum ilustrado que celebra a alegria da música.

Com a chegada do bom tempo e do desconfinamento multiplicam-se os lugares onde podemos ler. Que tal escolher uma árvore frondosa num parque ou jardim e deixar as horas passar? Por exemplo, uma árvore como a da história da Maria Nêspera, na companhia de um livro colorido e mágico como Contos do Foi Assim, ou até de um clássico da literatura como A Viúva e o Papagaio, da grande Virginia Woolf.

