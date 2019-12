Com o Natal e fim de ano a aproximarem-se a passos largos, muitas famílias vão viajar e muitas delas com crianças.

Qualquer pai/mãe compreende o stresse que pode ser viajar com crianças em viagens longas, quer seja de carro ou avião.

Uma das principais "influencers" digitais da América do Norte, Emilia Taneva, incentiva mães (e pais) do mundo inteiro a "viver, rir, sonhar, e viajar de maneira colorida", no seu blogue Bubbly Moments, ao mesmo tempo que partilha dicas de viagem, moda e estilo de vida.

Com visitas a mais de 40 países, Taneva é uma "autoridade" no assunto e em dicas e truques para férias em família mais fáceis.

Seguem-se apenas alguns dos princípios básicos para viajar com um recém nascido, de acordo com Emilia.

1. Planeie com antecedência

Reserve um voo direto ou pelo menos um com escala mais longa. Nada é mais stressante do que correr para o portão de embarque após uma troca de fraldas de emergência. Crie uma lista com tudo o que necessita e peça a uma segunda pessoa para verificar se não falta nada (especialmente os essenciais como itens para armazenamento de leite, fórmulas, aquecedor para o biberão, carrinho de bebé e chupeta).

2. Viaje sem muito peso

Tudo o que pode adquirir no destino, não precisa de levar consigo. Faça uma mala apenas com itens de que não poderá comprar no local. Não se arrependerá de investir dinheiro extra para economizar tempo e stresse.

3. Peça um berço com antecedência

Ligue para o hotel ou casa onde vai ficar e peça um berço. Mesmo que já tenha uma daquelas camas de viagem, sempre é menos um objeto que tem de levar consigo e que ocupa espaço.

4. Use apps para música calma e histórias

Existem diversas opções de aplicações que pode descarregar para o telefone com músicas relaxantes, e outras com histórias para bebés e crianças. Por exemplo, o Spotify Premium tem listas de músicas para bebés que pode ouvir offline no Modo Avião. A Moshi Twilight Sleep Stories partilha histórias calmas para dormir, narradas por celebridades.

5. Traga "backup"

Uma viagem em família que exija a sua supervisão constante pode fazer com que precise de férias quando chegar a casa. Se vai viajar em família, há sempre uma avó, primo ou tia que não se importa de ajudar para que o casal também possa aproveitar a viagem e ter momentos para descansar e desfrutar.