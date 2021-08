Ser mãe é um dos momentos mais especiais da vida, mas também se impõem milhares de dúvidas com a chegada do bebé.

Por isso, a Mamãs e Bebés promoveu mais um Workshop Mamãs Online para esclarecer todas as questões sobre as características mais peculiares do recém-nascido. Todas as futuras mamãs poderão assistir a este Workshop, que é totalmente gratuito.

Após estarem protegidos durante nove meses na barriga, os bebés deparam-se com um ambiente desconhecido nos seus primeiros dias de vida, o que faz com que estes tenham características bastante específicas. “Quando é que o Recém-Nascido consegue ver?” ou “Como sei que o Recém-Nascido está a mamar corretamente?” são algumas das questões que vão ser abordadas na primeira parte da sessão, sob o tema “O que devo saber sobre Recém-Nascidos?”.

A sessão será guiada por Heloísa Ferreira, Enfermeira de Saúde Materna e Obstétrica.

Na segunda parte da sessão, Carla Gomes, Nutricionista, partilhará uma “Receita para a Obstipação”, uma vez que este é um sintoma muito recorrente e incomodativo na vida das futuras mamãs. Esta receita deliciosa irá ajudar as grávidas a superarem estes momentos mais difíceis.

A Mamãs e Bebés pretende, através destes Workshops mensais, abordar temas essenciais para as grávidas, na presença de profissionais de saúde de excelência. Assim, as participantes podem esclarecer as suas dúvidas e obter ainda mais informações e o conhecimento de que necessitam sem sair de casa.

Para assistir ao Workshop, basta fazer a inscrição online.