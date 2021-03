É certo que a mãe tem um papel fundamental nos primeiros meses de vida do bebé e que, quase de uma forma natural, já existe uma relação profunda entre os dois. Mas, o pai tem um papel igualmente importante no desenvolvimento saudável e equilibrado do bebé.

Também ele pode (e deve) reforçar o vínculo, encontrando formas de criar essa ligação com o seu bebé. Sendo, por norma, a pessoa menos presente durante o dia, podem-lhe ser a ele atribuídas algumas das tarefas de final de dia. Para além das mudas de fralda, pôr a arrotar, dar banho e adormecer o bebé, a massagem pode tornar-se também num momento muito especial.

Além de todos os benefícios físicos e emocionais que tem para o bebé, a massagem reforça a relação entre o bebé e o seu cuidador, sendo uma excelente forma de reforçar o vínculo e criar esse elo, tão importante para ambos. Dedicar-lhe algum tempo vai transmitir-lhe uma sensação de confiança, carinho e segurança, permitindo ao bebé vê-lo também como alguém que cuida e que o ama.

É algo que o pai pode fazer ao final do dia, quando chega do trabalho, dando também a possibilidade à mãe de ter finalmente algum tempo para si.

Desta forma, sente-se também como um elemento fundamental na família, nos cuidados do bebé, desfrutando deste momento de profunda conexão entre ele e o seu filho.

créditos: Magda Soares

E com a aproximação do Dia do Pai, porque não oferecer uma aula de massagem do bebé? Magda Soares, Formadora e Terapeuta Especialista na Massagem do Bebé, pode ajudar.