No primeiro mês de vida, as visitas da família alargada e amigos são dispensáveis, segundo Joana Martins, pediatra e autora do livro “O Quarto Trimestre”. Para facilitar a vida de todas as recém-mamãs, a médica recomenda 10 regras simples para visitantes.

1 – O bebé e a mãe é que são importantes, não a visita O motivo da visita são de facto a mãe e o bebé por isso, não fale dos seus problemas, não espere que lhe sirvam chá e scones e assegure-se que a sua visita é feita a uma hora conveniente. 2 – Não se ofenda A mãe pode estar cansada e não lhe apetecer a sua visita naquele momento. Proponha a sua visita e aguarde a resposta, se for negativa, aceite e diga que compreende, sem ofensas. 3 – Ligue sempre antes de visitar Não há visitas surpresa a mães com bebés, combinado? Se a visita já estiver agendada, ligue 1 a 2h antes e pergunte se precisa de alguma coisa. 4 – Atenção às infeções Não faça visitas se estiver adoentada ou se esteve com alguém que está doente, nunca leve crianças a conhecer um recém nascido. As crianças estão facilmente colonizadas por micro-organismos infeciosos e podem não ter quaisquer sintomas. Lave sempre as mãos mal entre em casa da família e nunca beije o bebé, seja em que sítio for! 5 – Leve algo para comer Leve lanche, jantar, uma refeição congelada, tenha o cuidado de oferecer algo que saiba que a mãe e o pai podem comer, isto é mais importante do que qualquer brinquedo que possa oferecer ao bebé. 6 – Ajude Proponha vigiar o bebé enquanto a mãe toma banho, prepare uma refeição, faça uma sopa, estenda uma máquina de roupa, passeie o cão, brinque com o irmão mais velho. Em vez de mencionar o que está por fazer, pergunte se há alguma coisa que esteja a incomodar a mãe e que possa resolver. 7 – Cuidado com as perguntas Não pergunte se a mãe está a conseguir amamentar, se o bebé já dorme a noite toda ou como foi o parto. Opte por saber se o bebé come bem, se a mãe precisa de descansar, se lhe apetece falar sobre o parto ou como se sente com estas mudanças. 8 – São proibidos comentários sobre a casa ou o corpo da mãe Mesmo que a casa pareça ter sido devastada por um tornado e que a mãe esteja cheia de nódoas de leite ou com o cabelo oleoso, em NENHUM MOMENTO, faça um comentário sobre isso. Se não sabe o que comentar, não diga nada. 9 – Não comente as escolhas dos pais O bebé usa fraldas recicláveis ou não está a ser amamentado? Qual é o problema? Pergunte como funciona e se o bebé gosta. 10 – Saia antes de ser incómodo ou antes de se aproximar a hora de uma refeição Faça uma visita curta, não se alongue, saia antes da mãe estar a pensar que vai ter que fazer almoço ou jantar para mais um. Saia e ofereça-se para voltar dentro de umas semanas, não faça parte da avalanche de gente a querer ver o bebé diariamente, quem regressa nas semanas seguintes, é que faz a diferença.