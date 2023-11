Zulmira Ferreira fez uma revelação inesperada na emissão desta quarta-feira, dia 22 de novembro, do programa da SIC 'Passadeira Vermelha', no qual é comentadora.

A socialite, enquanto falava sobre a acusação feita pela guionista norte-americana A.M. Lukas contra Nuno Lopes, atirou: "Antes de casar tive um namorado, eu sofri de violência doméstica. Nunca vim dizer nada a ninguém nem nunca me lamentei".

De seguida, Zulmira explicou os motivos do seu silêncio. "Porque eu era tonta. Porque é que eu aturava aquilo? Porque é que eu continuei com ele? Ainda estive vários anos com ele, porque é que eu continuei com ele? Era porque eu consentia, obviamente", adiantou.

Agora, Zulmira diz olhar para a situação de outra forma, embora à época tivesse achado "tudo normal", até porque era um "grande amor" e uma "grande obsessão".

