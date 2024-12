O artista foi acusado pela realizadora norte-americana A. M. Lukas de a ter drogado e violado em 2006.

A 20 de novembro de 2023, Nuno Lopes foi acusado de violação pela guionista A.M. Lukas. Alegadamente, o ator terá drogado realizadora norte-americana em 2006 quando os dois se conheceram no Festival Tribeca, durante a estreia mundial do filme '12 Horas até ao amanhecer'.

Perante esta acusação, um ano depois, Nuno Lopes quis responder perante um júri nos Estados Unidos da América. De acordo com o Observador, "o artista recusou um encontro com as partes e pediu para ir a tribunal".

Posto isto, o julgamento deverá acontecer, mas ainda não tem data prevista. O processo deverá contar com 200 testemunhas, conforme requereu Nuno Lopes às autoridades de Nova Iorque.

Note-se que Nuno Lopes está atualmente a interpretar a personagem de Gaspar na nova novela da TVI: 'A Fazenda'.