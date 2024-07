Depois de uma notícia sobre Zulmira Garrido onde alegavam que estava no Algarve com uma companhia especial, Hugo Mendes do 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, ligou para a colega.

Zulmira ficou surpreendida e comentou: "Não sei como é que surge uma notícia dessas porque tenho estado rodeada sempre com os mesmos amigos".

No entanto, partilhou: "Por acaso encontrei aqui um amigo - que não é especial, é um amigo que já não via há muito tempo. É um investidor que, por acaso, não é português e que estava no Algarve para ver aqui uns investimentos. E lembrou-se de me telefonar. Mas ninguém me viu com ele".

Zulmira explicou ainda que parte dos amigos com quem está de férias no Algarve são pessoas com quem não está com frequência. "Por isso é que gosto de vir para aqui. Esta é altura em que nos reunimos todos", acrescentou.

Leia Também: Zulmira Ferreira sofre queda à chegada aos estúdios da SIC