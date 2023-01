Zulmira Ferreira esteve esta quinta-feira, dia 19 de janeiro, à conversa com Júlia Pinheiro, onde quebrou o silêncio sobre os detalhes da morte do filho, o DJ Eddie Ferrer, que não resistiu a um aneurisma em novembro do ano passado.

A comentadora da SIC explicou que o filho se sentiu mal no aeroporto da Turquia, numa altura em que se preparava para viajar para o Qatar por motivos profissionais.

A unidade hospitalar onde Eddie esteve internado ficou à espera do pagamento da cirurgia, no total de 26 mil euros, montante que foi avançado por Zulmira.

"E qual não é o meu espanto quando, depois de ter pago os 26 mil euros, só pela cirurgia, vejo uma ambulância a levar o meu filho para ir para outro hospital do mesmo grupo", relatou a socialite.

Zulmira disse ainda que chegou a ver o DJ com vida mas, horas depois, Eddie acabou por morrer. "Chegámos e deram a notícia de que tinham perdido o paciente. [...] Cirurgiões, tudo… Fugiram todos de nós e o meu filho partiu assim", acrescentou.

Leia Também: "Faz dois meses que a minha vida acabou", lamenta Zulmira Ferreira