Zulmira Ferreira voltou a emocionar os seguidores do Instagram esta quinta-feira, 19 de janeiro, ao assinalar publicamente dois meses passados desde a morte do seu filho, Eduardo Daniel, conhecido como DJ Eddie Ferrer.

"Faz dois meses que a minha vida acabou. Sobrevivo apenas. Até um dia, meu filho", lamentou a comentadora do social na legenda de uma fotografia do filho acompanhada pelo tema 'Goodbye My Love'.

"A p*** da vida é tão ingrata, e quem toma conta de nós também", disse ainda numa outra imagem.

O DJ português, recorde-se, morreu a 19 de novembro de 2022 depois de ter sido operado de urgência a um aneurisma. A intervenção cirúrgica decorreu na Turquia, uma vez que o filho de Zulmira estava a caminho do Mundial do Qatar.

