Jesualdo Ferreira foi esta terça-feira, dia 23 de janeiro, despedido do cargo de treinador do Zamalek, clube egípcio. Zulmira Ferreira, esposa do técnico português, reagiu indignada a esta decisão nas redes sociais.

"Jesualdo Ferreira despedido por um louco com sede de poder e de protagonismo. Obrigada a todo o Egipto e aos fãs do Zamalek. Estão e estarão no meu coração. Ele quer ser treinador, que seja, mas não pode ser presidente", pode ler-se na story partilhada no Instagram.

Importa lembrar que Jesualdo foi afastado do clube após uma série de cinco partidas consecutivas sem conseguir vencer.



© Instagram/Zulmira Ferreira

Leia Também: Zulmira Ferreira: "O meu filho foi assassinado ali, foi um homicídio"