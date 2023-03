É um assunto que ainda irá dar muito que falar. Cláudio Ramos e Miguel Vicente desentenderam-se em direto no 'Dois às 10' desta sexta-feira, dia 24 de março, quando falavam sobre o fim da relação amorosa do vencedor do 'Big Brother' com Bárbara Parada.

Miguel criticou a postura do apresentador que, após ter recebido Bárbara no seu programa, fez uma polémica publicação em sua defesa nas redes sociais. Cláudio Ramos, indignado, interrompeu Miguel e antecipou o intervalo do programa, não lhe dando possibilidade de resposta.

Quem decidiu reagir ao tema foi Zezé Camarinha, que deixou no Instagram duras críticas ao comunicador da TVI.

"Mas quem foi que disse que esta vergonha é apresentador...", atirou Zezé, com recurso a uma fotografia de Cláudio.



© Instagram/Zezé Camarinha