Zendaya deveria ter aparecido esta segunda-feira, dia 26 de fevereiro, no programa 'Good Morning America' para promover o seu novo filme, 'Dune: Part Two’, mas tal não aconteceu.

A atriz, de 27 anos, gravou um pequeno vídeo - entretanto partilhado no Instagram do programa - no qual explica o motivo pelo qual não pôde estar presente: Zandaya está sem voz.

"Olá GMA. Desculpem, não posso estar aí. Apanhei alguma coisa e perdi completamente a voz. Mas espero que vocês tenham uma linda manhã e que gostem de 'Dune: Part Two'", afirmou a atriz.

Zendaya não revelou o motivo pelo qual está afónica mas a equipa do programa matinal da ABC desejou-lhe rápidas melhoras.

