Depois de muita especulação, eis que chegou finalmente a prova que faltava sobre o casalinho: Zendaya e Tom Holland. Os dois atores foram vistos aos beijos nos últimos dias.

As estrelas de os filmes de 'Homem-Aranha' acabaram surpreendidos pelos paparazzi quando, ao aproveitarem a pausa num sinal vermelho, trocaram beijos apaixonados.

As imagens, que estão agora a correr as redes sociais, foram captadas no bairro de Silver Lake, onde a mãe de Zendaya, Claire Stoermer, vive.

