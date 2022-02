Zendaya e Tom Holland partilharam um raro gesto de carinho em público enquanto se deslocavam para assistir ao novo filme de ação do ator - 'Uncharted'.

As estrelas do filme 'Homem Aranha: Sem Volta a Casa', ambas com 25 anos de idade, foram fotografadas esta quinta-feira (17 de fevereiro) de mãos dadas em Nova Iorque.

Zendaya estava deslumbrante com um vestido camiseiro preto de mangas compridas combinado com uns sapatos de Loubotin. Holland, por seu turno, optou por um fato cinzento.

Recorde-se que os rumores de romance surgiram pela primeira vez em 2017. Em 2021 foi confirmado o namoro depois do casal ter sido apanhado aos beijos dentro de um carro.

