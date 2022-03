Depois de Margarida Corceiro ter quebrado o silêncio sobre a polémica com uma alegada fotografia íntima sua que andou a circular na internet, Zena Pacheco, ex-concorrente do 'Big Brother', mostrou-se solidária com a atriz.

A madeirense partilhou o comunicado da atriz e desabafou: "Quando li isto, vieram-me as memórias de tudo o que senti e passei há um ano atrás, que até hoje me assombra e tem consequências na minha vida".

"Tenham mais empatia pelo próximo, não apenas pelas redes sociais, onde deixam comentários fofinhos, mas no dia a dia também com as atitudes. 'Hoje fui eu, amanhã poderás ser tu'. Não julguem e não façam comentários desnecessários se não for para dar uma palavrinha de apoio", apelou.

Recorde-se que Zena e o namorado, André Abrantes, viram vídeos seus íntimos, relativos à sua participação no reality show, serem 'vazados' nas redes sociais.



© Instagram

