"Soube no dia em que a conheci que seríamos amigos para o resto da vida". Foi desta forma que Zé Lopes iniciou um bonito texto que escreveu para assinalar publicamente o aniversário de Soraia Vintena.

O repórter da TVI começou por partilhar a declaração, fazendo-a seguir de uma fotografia em que ambos surgem muito sorridentes.

"Soube no dia em que a conheci que seríamos amigos para o resto da vida Há conexões difíceis de explicar, e nós somos um desses casos. A Soraia conhece-me como poucos, faz-me dar as gargalhadas mais sentidas, ouve-me sempre que preciso de desabafar, liga-me só para cuscar, faz o melhor arroz de tomate do mundo, e fica comigo na pista de dança até os seguranças nos dizerem que a discoteca fechou", escreveu primeiramente Zé Lopes.

De seguida, o comunicador deixou grandes elogios à amiga: "A Soraia é cuidadora. Quer sempre ver todos bem e preocupa-se em dar o melhor às pessoas que gosta. Sorte a minha por fazer parte desse grupo de pessoas! A Soraia é a minha amiga orgulhosamente nortenha, que é capaz de enfrentar o mundo para lutar pelo que acredita e que diz palavrões como se fossem vírgulas. A Soraia é a amiga que sabe estar presente, que encurta distâncias e que enche qualquer sala com a personalidade cativante e encantadora".

"Faz hoje anos e o presente é meu por a ter na minha vida há 8 anos. Parabéns, irmã do coração. Obrigado por seres minha. Amo-te muito muito", concluiu.



© instagram/Zé Lopes



© instagram/Zé Lopes

