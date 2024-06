João Menezes e Soraia Moura Lopes, do 'Quem Quer Namorar com o Agricultor?', já foram pais do primeiro filho em comum.

Foi através das stories do Instagram, este domingo, dia 23 de junho, que os papás anunciaram o nascimento do bebé Manuel João.

"Já está connosco", disse o papá 'babado' ao mostrar uma fotografia em que podemos ver a mão do menino.

"Ainda sem palavras para descrever o que estou a viver. Deus é tão perfeito e sábio. Obrigada", escreveu a mamã.

Mas Soraia não ficou por aqui e publicou ainda uma fotografia de João Menezes com o filho de ambos, e disse: "E a ti, meu super paizão. Obrigada por me mostrares vídeos de carros e tudo o que menos me interessava na altura só para me distraíres quando foi preciso. A vida começa agora".

