Zé Lopes fez questão de assinalar o Dia Mundial do Sonho, que se celebra hoje, 25 de setembro, em todo o mundo.

O repórter aproveitou para desabafar, uma vez mais, sobre o seu percurso na 'caixa mágica', sem esquecer os habituais agradecimentos.

"Dia Mundial do Sonho. E que privilegiado sou por poder viver o meu todos os dias! Muito obrigado a todos vocês por acreditarem, apoiarem e me darem espaço para crescer. Muito obrigado mesmo", escreveu Zé Lopes na legenda de uma fotografia captada no estúdio do 'Dois Às 10', onde é comentador.

