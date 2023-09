São vários os recursos usados para enganar os internautas e as figuras públicas têm sido vítimas do uso indevido do seu nome e imagem para tais esquemas.

Zé Lopes também viu o seu nome e imagem a serem usados para "publicidade enganosa" sobre a sua perda de peso, e não tardou a manifestar-se no Instagram.

"É publicidade enganosa, fraudulenta, vergonhosa. Fiz sim uma cirurgia. Aliás, como sempre partilhei, fiz a cirurgia metabólica porta única e continuo a ser seguido", começou por escrever ao fazer a denúncia.

"A minha perda grande de peso deve-se a este processo e a toda a minha força de vontade e esforço. Qualquer informação contrária, é mentira. É importante esclarecer quem me segue para que não caia no conto do vigário. Acrescento que vão ser tomadas medida legais para o uso indevido da minha imagem", completou.

Publicação de Zé Lopes© Instagram_zelopesss

