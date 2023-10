Pelo gosto que já demonstrou ter pela dança, Zé Lopes é apontado por algumas pessoas como uma escolha óbvia para a nova temporada do 'Dança com as Estrelas', formato cujo regresso já foi confirmado.

O concurso chega à TVI em janeiro de 2024 e terá condução de Cristina Ferreira, uma das principais referências para Zé Lopes, precisamente.

O comentador esteve a responder a algumas questões dos seguidores nas redes sociais e uma delas indicava o seguinte: "Estás garantido no 'Dança com as Estrelas', certo? És a dança".

Zé Lopes, no entanto, respondeu assim: "Oh obrigado pelo carinho enorme. Adoro o programa, adoro dançar, mas não recebi nenhum convite nesse sentido. Tenho a certeza que serão concorrentes incríveis".

Veja:



© Instagram/Zé Lopes