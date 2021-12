Zé Lopes foi um dos rostos da TVI a marcar presença no último 'Somos Portugal'. O coordenador de conteúdos regressou, ainda que por pouco tempo, ao programa onde se estreou como apresentador.

"Mesmo sendo pouco, foi tão bom. Sou tão feliz ali", realçou Zé Lopes ao receber carinhosas mensagens de amigos e espetadores que ficaram felizes pelo seu regresso ao programa das tardes de domingo na TVI.

"Ontem foi um dia muito bonito. Tirei dezenas de fotografias no Wonderland Lisboa com pessoas que disseram palavras muito carinhosas a meu respeito e a respeito do meu trabalho. Guardo todas no coração. Muito obrigado pelo carinho", afirma ainda o comunicador no rescaldo deste momento emotivo.

