Zé Lopes conseguiu um feito que, até hoje, poucos conseguiram: deixar Cristina Ferreira sem palavras.

A apresentadora, que tem sempre resposta pronta, foi surpreendida este sábado, dia 13 de janeiro, com uma provocação relacionada com o alegado romance com João Monteiro, irmão de Francisco Monteiro.

Depois de ter vindo a partilhar, por diversas vezes, um emoji de um coração roxo, o mesmo com que finalizou também a mais recente edição da conferência 'Cristina Talks', a apresentadora acabou por ver esse detalhe espelhado ao terminar uma entrevista com Zé Lopes, nos bastidores do 'Dança com as Estrelas'.

"Um coração roxo para ti", brincou o repórter, que nesse momento deixou Cristina boquiaberta e sem resposta. Ora. veja:

