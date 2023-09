Na última quarta-feira, dia 20, a filha de Zayn Malik e Gigi Hadid celebrou o terceiro aniversário, uma data que o pai assinalou ao final desta quinta-feira no Instagram, com uma rara partilha de fotografias com a pequena Khai a comemorar o seu dia de anos.

"Feliz aniversário para a minha tudo, tu és a alma mais incrível que já conheci. Cada dia que passo contigo é uma bênção que aprecio para além do que as palavras podem expressar. Três anos já!! Para onde foi este tempo? Minha linda menina, eu não poderia viver sem ti, obrigada por todo o amor que trazes para a minha vida", escreveu o cantor na legenda da montagem fotográfica.

De recordar que Gigi e Zayn separaram-se em outubro de 2021.

Leia Também: Mãe de Zayn Malik triste por relação do filho com Gigi Hadid ter acabado