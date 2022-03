Zac Efron foi apanhado pelo paparazzi durante as suas férias na Costa Rica.

Enquanto passeava na praia com amigos, o ator foi visto sem camisola. As imagens estão a correr as redes sociais por darem conta de excelente forma física em que Zac Efron se encontra, realçando o seu corpo musculado.

O ator, recorde-se, tem atualmente 34 anos.

