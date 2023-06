Foi através da sua página de Instagram que Yvonne Strahovski revelou que se prepara para ser mãe pela terceira vez.

A atriz australiana - que dá vida a Serena Joy Waterford na série 'The Handmaid's Tale' - publicou uma fotografia onde mostra que já está com uma grande 'barriguinha', esta quinta-feira.

Casada com Tim Loden, a atriz escreveu na legenda da imagem: "Bem, aqui vamos nós. Barriga do bebé n.º 3". Quem também aparece no retrato é o patudo da família, assim como o filho mais novo do casal.

De recordar que Yvonne Strahovski e Tim Loden deram as boas-vindas ao segundo filho em dezembro de 2021. Ambos são ainda pais de William, de quatro anos.

