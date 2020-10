David MacMillan, que se tornou conhecido pelo seu trabalho no YouTube, morreu aos 30 anos na sequência de um cancro raro, adianta o The Sun. A publicação refere que tudo começou com uma dor no ombro.

Este sintoma surgiu em janeiro deste ano e David pensou que o mesmo se devia à prática de wrestling. Não tendo conseguido uma consulta em março, devido à pandemia, o jovem viu a sua saúde a piorar até que recebeu o diagnóstico: um cancro nas células germinativas, que se desenvolve nos testículos.

MacMillan ainda lutou através de sessões de quimioterapia, contudo, no início deste mês os médicos revelaram que já não havia nada a fazer.

O jovem acabou por morrer nos braços da mãe, que se questiona agora se o filho ainda estaria vivo se tivesse sido submetido a um tratamento mais cedo.

