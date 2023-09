Yolanda Tati anunciou esta sexta-feira, dia 15 de setembro, que é a grande aposta da Globoplay.

A comunicadora é a nova apresentadora desta plataforma de streaming e não escondeu o entusiasmo por esta conquista.

"Não existe texto possível. Este é um grande feito para mim. Foram vários meses a guardar este segredo e, ainda assim… não encontro as palavras. Falem vocês… Fui eu, mas também foram vocês. Foram vocês nestes sete anos, lá desde os vídeos de novelas no YouTube! Foram vocês que fizeram do 'Viral vs Real' um novo sucesso! E, semana após semana, fizeram circular a alegria da vossa Miss Yolo humilhando o próprio Oceano Atlântico", começou por escrever Yolanda.

"Prontos para descobrir tudo o que temos estado a preparar? Façam barulho! Mamã, conseguimos! Que sonho... Obrigada a todos! A Globo me notou", concluiu.

Leia Também: Concorrente do 'Big Brother' arrasada por deitar comida para o lixo