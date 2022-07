Wandson foi notícia esta semana depois de relatar um episódio por que passou durante uma viagem de comboio. O influenciador diz ter sido alvo de xenofobia por parte de um passageiro, algo que acabou por gerar 'burburinho' nas redes sociais.

Num vídeo que hoje, 14 de julho, publicou nas stories da sua conta de Instagram, o influenciador começa por agradecer todo o apoio que recebeu.

"Muito obrigada pela força de ontem, toda a gente que ajudou, todos os que mandaram mensagem, muito obrigado pelo amor", afirma.

"Acho que as coisas têm de ser ditas e há pessoas a dizer que estou a reclamar por causa do ar, não é só por causa do ar, mas pela falta de responsabilidade de algumas pessoas para com outras. Tenho recebido muito ódio do outro lado também, mas não vou reclamar, porque o amor é muito maior", garante.

Entretanto responde às críticas dos que dizem que apenas fez isto para "aparecer". "Há pessoas a dizer que estou a fazer isto para aparecer? E se for? Estou a fazer isto para aparecer para o bem, então", completa.

Veja o vídeo na galeria.