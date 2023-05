O youtuber Tiago Paiva quis preparar uma partida aos amigos Numeiro e Windoh. Ao perceber que os dois foram sair à noite durante a semana, Tiago resolveu acordá-los com uma surpresa inesperada.

O youtuber chamou Maria Leal e enquanto os amigos dormiam colocou uma canção da artista a tocar e esta entrou pelos quartos de rompante.

Numeiro, que ainda estava a dormir, fugiu da cama assim que Maria Leal saltou para dentro dos cobertores.

Já Windoh foi surpreendido enquanto se vestia e acabou completamente atirado para a cama.

Já recuperados da surpresa, que ficou registada em vídeo e está agora em destaque no YouTube, Windoh brincou com a artista acusando-a a tentar fazer Wrestling com ele.

Por sua vez, Maria Leal resolveu espalhar o 'boato' de que o youtuber a tentou beijar. "Tu tentaste-me beijar", atirou, deixando os restantes a rir às gargalhadas e Windoh de boca aberta.

Veja abaixo as hilariante imagens:

