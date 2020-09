Winston Groom, autor do romance 'Forrest Gump', morreu, avançou a governadora do estado de Alabama através de uma publicação no Twitter realizada esta sexta-feira. O escritor tinha 77 anos.

"Fiquei triste ao saber que o Alabama perdeu um dos nossos escritores mais talentosos. Embora seja lembrado por ter criado Forrest Gump, Winston Groom foi um jornalista talentoso e notável autor da história americana. Os nossos corações e orações estão também com a sua família", lê-se.

Foi em 1994 que Winston Groom escreveu o livro que inspirou aquele que se veio a tornar num clássico cinematográfico. Protagonizado por Tom Hanks, 'Forrest Gump' arrecadou sete Óscares.

Leia Também: "Ele era tudo o que eu tentava ser". Morreu o pai de Bill Gates